RCA : La réplique du trône de l'empereur Bokassa 1er mise aux enchères en France

Le trône de Bokassa Ier est un symbole de l'opulence et de l'extravagance du règne de cet empereur autoproclamé. Selon Remi Le Forestier, l’homme à l'origine de la fabrication du trône, cette réplique qui sera vendue dans les prochains jours, « n'est pas en bronze mais en acajou massif doré à la feuille, l'original était en bronze et avait coûté 2,5 millions d'euros ».



« Ce trône a été fabriqué uniquement dans l'objectif de faire des expositions parmi d'autres trônes (Napoléon, Charles X, Michael Jackson, Ronaldo...). Ce n'était pas pour légitimer et encore moins glorifier le régime de Bokassa. Aujourd'hui, je trouve qu'il serait intéressant que le trône aille à Bangui, il ne reste du trône original qu'une carcasse métallique rouillée. Je pense qu'il est important que la République Centrafricaine puisse avoir une trace de son passé, même si ce trône, quasiment identique à l'original, n'est qu'une copie (nous avons réussi à avoir de l'aide d'anciens employés et cadres des ateliers qui avaient conçu l'original) », a souligné à Alwhida Info, Remi Le Forestier.



Ce trône mis aux enchères a nécessité huit mois de fabrication, et les concepteurs ont été aidés par des anciens employés des ateliers qui avaient conçu l'original en 1977. « Il a été réalisé comme à l'identique. Ce trône a été conçu dans le cadre d'expositions qui ont eu lieu au Palais Vivienne à Paris et au Château des Princes de Condé. Jean-Barthélémy Bokassa, petit-fils de l'empereur, qui a connu l'original et qui a pu voir de près la réplique indique qu'elle est identique à l'original », a précisé Remi Le Forestier.



Cette réplique du trône de Bokassa 1er est susceptible d'attirer l'attention des collectionneurs d'art africain et d'objets historiques. Il s'agit d'un objet rare et unique qui représente une période importante de l'histoire de la Centrafrique.



Le règne de Bokassa 1er a été marqué par la violence, la corruption et les violations des droits humains. Il a été renversé en 1979 par un coup d'État militaire et a vécu en exil jusqu'à sa mort en 1992.