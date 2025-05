RCA : Le CNCA-PDD critique le dialogue politique proposé par le MCU et appelle à une médiation internationale

Le CNCA-PDD considère ces initiatives comme des "sorties maladroites" et des "comportements moyenâgeux" qui nécessitent un recadrage.





Le CNCA-PDD rappelle les principes fondamentaux d'un dialogue politique crédible :



Inclusivité : Toutes les composantes de la communauté nationale doivent participer.

Toutes les composantes de la communauté nationale doivent participer. Neutralité : Un dialogue réussi doit se tenir dans un pays tiers, sous médiation internationale, avec un facilitateur reconnu par toutes les parties.

Un dialogue réussi doit se tenir dans un pays tiers, sous médiation internationale, avec un facilitateur reconnu par toutes les parties. Confiance : La confiance envers les parties prenantes est essentielle à la réussite des négociations.



Le CNCA-PDD remet en question la capacité du gouvernement actuel, dirigé par le Président Touadéra, à organiser un dialogue impartial, compte tenu de sa "gouvernance piteuse" et du manque de confiance de la population. Le CNCA-PDD estime que le Président Touadéra ne peut être "juge et partie" et que la communauté internationale doit prendre l'initiative de convoquer les différentes parties prenantes.





Le CNCA-PDD exprime les préoccupations suivantes :



Le dialogue proposé par le MCU vise à légitimer un pouvoir défaillant et à imposer des décisions contraires à la volonté du peuple centrafricain.

Sans une médiation internationale, le dialogue risque de favoriser le maintien au pouvoir du Président Touadéra au-delà des limites constitutionnelles.

La participation à un tel dialogue équivaudrait à légitimer les "actes malsains" du gouvernement actuel.



En conséquence, le CNCA-PDD :



Considère ce dialogue comme une "atteinte à l'intelligence" du peuple centrafricain et une tentative de maintenir le statu quo. Refuse de participer à une "mascarade" visant à légitimer un pouvoir "défaillant et moribond". Demande une médiation internationale pour garantir un médiateur neutre et consensuel. Appelle la communauté internationale à prendre des mesures pour éviter le "chaos" en RCA. Affirme ne pas soutenir la prise de pouvoir par la force, mais rejette également sa "confiscation par la force et la duperie". Met en garde contre les "provocations récurrentes" du gouvernement, qui pourraient compromettre les efforts de l'opposition et de la société civile pour une solution pacifique à la crise.



Le CNCA-PDD insiste sur la nécessité d'un dialogue politique inclusif et transparent, sous médiation internationale, pour garantir une transition démocratique et une sortie de crise durable en République Centrafricaine.