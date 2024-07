RCA : Le Mouvement des Jeunes Panafricains mobilise contre l'espionnage américain en Centrafrique

M. Taramboye a donné lecture de la déclaration du procureur général concernant l'espion américain Martin Joseph Figueira, récemment arrêté en Centrafrique. Il a salué le travail remarquable des forces de défense et de sécurité (FDS) qui a permis cette arrestation et souligné les avancées des enquêtes menées par la justice centrafricaine.



L'enquête judiciaire a révélé l'implication de Figueira dans la création d'une cellule terroriste sur le sol centrafricain. Les FDS poursuivent leurs investigations pour identifier et appréhender ses complices.



M. Taramboye a également pointé du doigt l'ONG américaine FHI360, pour laquelle Figueira travaillait, et le financement américain reçu par l'espion via cette organisation. Il a détaillé les activités de l'ONG en Centrafrique et appelé la population à la vigilance face à la présence américaine et étrangère dans le pays.



L'arrestation de Figueira, espion de double nationalité portugaise et belge, le 25 mai 2024 à Zemio (Haut-Mbomou), est une victoire importante pour l’armée centrafricaine et leurs alliés dans la lutte contre les ennemis de la République.