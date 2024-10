Thèmes Abordés lors de la Table Ronde

Lors de cette rencontre, Taramboye a exprimé des préoccupations concernant les actions de l'Occident, en particulier de la France et des États-Unis, qu'il accuse de déclencher des conflits militaires à travers le monde, y compris en République Centrafricaine. Il a souligné que ces pays n'ont pas pour objectif le développement de la RCA, mais plutôt de créer des conditions propices à des conflits sur son territoire.



Appel à la Vigilance

Taramboye a exhorté le peuple centrafricain à se méfier des plans de déstabilisation orchestrés par ces puissances : « la France ne s'intéresse pas à une véritable démocratie pour les peuples africains, mais cherche à contrôler les ressources naturelles. »



Il a mis en évidence le paradoxe des pays occidentaux qui prêchent la démocratie tout en exploitant les ressources africaines, réduisant les populations à l'état d'esclaves.



Exemples de Déstabilisation

Le dirigeant de la CICAUSAC a également cité des exemples concrets de conflits provoqués par l'Occident, notamment :



Soudan : Conflit militaire alimenté par des puissances occidentales.

République Démocratique du Congo : Conflit dont l'Occident serait également à l'origine, avec un coup d'État empêché récemment.

Il a mentionné des opérations de formation de militants, insinuant que des mercenaires ukrainiens, par l'intermédiaire français, seraient impliqués dans l'entraînement de groupes armés en RCA.



Le discours de Socrate Gutenberg Taramboye s'inscrit dans une perspective panafricaniste, dénonçant l'ingérence occidentale, notamment française, en Afrique. L'orateur avance des théories selon lesquelles les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, seraient à l'origine de nombreux conflits en Afrique, motivés par le contrôle des ressources naturelles. Taramboye insiste sur le droit de la RCA à déterminer son propre avenir, libre de toute ingérence étrangère.



Conclusion

Socrate Gutenberg Taramboye a conclu son discours en appelant à l'unité des Centrafricains pour protéger leur pays des ingérences extérieures et préserver leurs richesses naturelles. Il a averti que la paix et la stabilité de la République centrafricaine sont menacées par des forces qui cherchent à exploiter ses ressources et à plonger sa population dans le chaos.



Le discours de Socrate Gutenberg Taramboye reflète les préoccupations d'une partie de la population centrafricaine face à l'influence occidentale. Cependant, il est important de traiter ces questions avec nuance et de s'appuyer sur des faits vérifiables pour éviter de renforcer les divisions et de nuire à la recherche de solutions durables pour le pays.