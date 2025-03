RCA : Le port de Bata et la vente de gaz au menu de la visite du Vice-Président de la Guinée Équatoriale à Bangui

Entretien au Palais de la Renaissance

La situation au sein de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEMAC).

Le renforcement de la coopération multisectorielle, particulièrement dans le domaine des échanges commerciaux.



Opportunités de Vente de Gaz

À son arrivée à l'Aéroport international Bangui M'Poko, le Vice-Président a été accueilli par le Président Faustin Archange Touadéra, accompagné du Premier Ministre, Félix Mouloua, ainsi que d'autres membres du gouvernement et de nombreuses personnalités.Lors de l'entretien en tête-à-tête au Palais de la Renaissance, les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets d'importance, notamment :Teodoro Nguema Obiang Mangue a notamment déclaré : « Nous avons parlé du Port de Bata, dont l'utilisation pour les échanges commerciaux a été récemment approuvée par le Conseil des Ministres de la CEMAC. Nous sommes très contents de travailler avec la RCA et de collaborer pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. »Le Vice-Président a également évoqué la possibilité de vendre du gaz domestique à la République Centrafricaine en grande quantité, à un prix raisonnable. Il a souligné que « la Guinée Équatoriale et la RCA sont très liées et nous avons beaucoup à faire ensemble. »La visite de Teodoro Nguema Obiang Mangue à Bangui souligne l'importance de la coopération régionale et la volonté des deux pays de renforcer leurs liens économiques et commerciaux. Cette rencontre pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement mutuel et la stabilité dans la région.