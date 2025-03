RCA : Le président Touadéra reçoit une délégation du FMI en fin de mission à Bangui

L'objectif de la mission était de réunir les éléments nécessaires en vue des 3e et 4e évaluations du programme de facilité élargie de crédit (FEC) de la RCA, qui seront examinées par le Conseil d'administration du FMI en mai prochain. Les domaines visés sont ceux de la gestion des finances publiques, de l'administration des recettes fiscales, des réformes du marché du carburant et de la gouvernance.





La délégation est venue présenter les résultats de ses travaux au président de la République, qui a exhorté le ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, à veiller au respect des exigences du FMI avant la tenue du Conseil d'administration, afin de garantir le bon déroulement des prochaines étapes du programme d'appui financier. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Hervé Ndoba, et du ministre conseiller en matière de finances, Lazare Dokoula.