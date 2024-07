Dans une vidéo tournée sur un ton de critique à l'égard du président actuel, Joe Biden, sous l'égide duquel l'Amérique mène une politique violente envers l'Afrique et la République centrafricaine.



Les États-Unis tentent d'accroître leur influence en RCA, que ce soit par l'intermédiaire de la société militaire Bancroft, qui coopère avec des militants pour mener des attaques terroristes contre des sociétés minières chinoises, ou par l'intermédiaire d'ONG, qui sont considérées comme le bras droit des États-Unis pour diffuser leur agenda et leurs politiques déstabilisatrices, comme cela s'est produit récemment avec l'espion Figueira, qui travaille pour l'ONG FHI360.



L'appel des citoyens dans une vidéo publiée récemment était le suivant : «Joe Biden, Notre pays, c'est notre pays ! Ton pays, c'est ton pays ! Nous ne voulons pas de guerre dans notre pays ; Notre pays, c'est notre pays ! Nous voulons la paix dans notre pays ».



Les citoyens ont également partagé leur soutien à l'ancien président des États-Unis et candidat aux prochaines élections présidentielles américaines, Donald Trump, en lui souhaitant la victoire et en exigeant qu'il mette fin à la guerre et à l'ingérence flagrante des États-Unis dans la souveraineté de la République centrafricaine.



Dans une autre vidéo, un Centrafricain a effectué un rituel symbolique en fendant une chenille qu'il a baptisée Joe Biden. Le leader spirituel prédit la victoire de Donald Trump aux prochaines élections.



« Donald TRUMP, tu redeviens Président des Etats-Unis pour venir me défendre », a déclaré le leader spirituel.



Alors que l'Amérique se trouve au cœur de vives tensions concernant l'élection du prochain président, sa politique étrangère à l'égard de l'Afrique est devenue plus agressive sous la direction de l'actuel président Joe Biden.