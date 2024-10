RCA-Ouganda : tête-à-tête entre les présidents Touadera et Museveni

Au deuxième journée le 08 octobre 2024 de la visite officielle du président de la République de RCA Faustin Archange Touadera en Ouganda, les questions de soutien à des secteurs porteurs en faveur du développement de la République Centrafricaine ont été évoquées.



Le président de la République de l’Ouganda, le général Yowéri Kaguta Museveni a réitéré sa volonté de mettre son expérience de « Pays développé », après plusieurs années de guerre civile, au service de la RCA. Cette annonce a été faite à l’issue d’un tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat au Palais présidentiel d’Entebbe.



Au cours de leur tête-à-tête, les deux chefs d’État ont convenu de développer entre leurs deux pays, une coopération stratégique dans divers domaines, tels que la défense, les renseignements, l’énergie, l’agriculture, le développement minier, les infrastructures. De manière plus concrète, il en a découlé un projet de construction d’un corridor reliant les villes centrafricaines de Bambouti-Obo-Zemio, dans la partie sud-est, à l’Ouganda via le sud-Soudan, en vue de favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays.



Aussi, il est envisagé la tenue d’une Commission mixte entre les gouvernements ougandais et centrafricain, afin d’explorer d’autres domaines de coopération mutuellement bénéfiques. Ceci en plus du protocole d’Entente dans le domaine de la formation militaire paraphée lundi entre les deux Etats.



Les deux Chefs d’Etat se sont en fin félicités des progrès réalisés en matière de coopération militaire, de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens membres de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) et de coopération en matière d’éducation et d’échanges d’étudiants entre l’Ouganda et la République centrafricaine.



Une rencontre élargie avec les membres de délégations des deux pays sur des questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt mutuel, a suivi les échanges à huis-clos entre les deux présidents.