RCA : Renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité en gestion d'armes et munitions

Détails de la Cérémonie

Autorisation : La formation et la cérémonie de remise des certificats ont été autorisées par le Général d'Armée Zéphirin Mamadou , Chef d’État-Major des Armées et Commandant de la Zone de Défense Autonome de Bangui.

Présidence : La remise des certificats a été présidée par le Général de Division Arcadius Betibangui, Sous Chef d'Etat-Major chargé de la Planification.

Importance de la Formation

Le 18 avril 2025, au camp Kassaï à Bangui, une cérémonie a marqué la remise de certificats à une vingtaine de membres des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), comprenant des éléments des FACA, de la gendarmerie et de la police. Ces agents ont achevé une formation avancée sur la gestion efficace des armes et des munitions, organisée par UNMAS en collaboration avec l'Initiative du Développement (TDI).Cette initiative vise à renforcer les capacités des forces de sécurité en matière de gestion des armements, ce qui est crucial pour la sécurité et la stabilité dans le pays. La hausse du nombre de gestionnaires qualifiés est un pas important vers une gestion plus responsable et efficace des ressources militaires en République Centrafricaine.