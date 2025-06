Côte d’Ivoire : le comité de pilotage fait le point sur la prévention des crises au nord

Dans le cadre du renouvellement du programme de prévention des crises, de renforcement de la stabilité sociale et de consolidation de la paix au nord de la Côte d'Ivoire, il s'est tenu un comité de pilotage, le vendredi 13 juin 2025 à Abidjan-Plateau.



Cette rencontre visait à faire le point sur les avancées, les leçons apprises et les défis liés à la mise en place du projet dans cinq régions du nord du pays, notamment Folon, Bagoué, Poro, Tchologo et Bounkani.



Elle s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du pays dont les ministres Nialé Kaba de l'Économie, du Plan et du Développement, Vagondo Diomandé de l'Intérieur et de la Sécurité, Mamadou Touré de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, ainsi que l'ambassadeur d'Allemagne Matthias Veltin et la représentante résidente du Pnud en Côte d'Ivoire, Blerta Cela.



« Je tiens à remercier les ministères sectoriels qui ont travaillé sur ce projet, pour la bonne collaboration qui a permis de donner des résultats », a déclaré Nialé Kaba à l'ouverture du comité.



Après avoir salué cette initiative importante et reconnu l'aide apportée aux populations, le ministre Vagondo Diomandé a rappelé l'importance du partenariat en cours pour gérer un projet aux défis persistants (conflits dans les pays voisins, conflits communautaires, peu de parité homme/femme, peu d'infrastructures pour les demandeurs d'asiles...).



« Le gouvernement est reconnaissant envers ses partenaires, sans qui les difficultés, auxquelles nous sommes confrontés dans la conduite de la politique d'engagement social serait très certainement un peu plus compliquée », a-t-il souligné. Selon l'ambassadeur d'Allemagne, les retombées positives de cette initiative sont déjà perceptibles sur le terrain, où il s'est rendu à plusieurs reprises. « La population se sent encouragée par ce programme et les progrès sont visibles. Il faut donc continuer à investir dans la résilience des populations et dans le développement du nord en général », a-t-il soutenu.



Et d'ajouter que le programme suscite l'intérêt croissant d'autres partenaires, qui le considèrent comme un modèle à répliquer. Face aux défis sécuritaires, les actions menées dans le cadre de ce programme débuté en 2022, ont permis d'améliorer les mécanismes de gouvernance et de prévention des conflits, de renforcer l'autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes, de renforcer les capacités de résilience communautaire, d'améliorer les mécanismes de cohésion sociale.



Des solutions ont par ailleurs été envisagées pour renforcer l'action entre 2025 et 2028, comme la possibilité de donner aux femmes le pouvoir d'accéder à la propriété dans cette région. L'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes est en effet un des piliers du projet.