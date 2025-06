TCHAD Tchad : le PLD exprime son indignation face aux tragédies de Mandakaou et Molou et appelle à une réponse ferme

Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Juin 2025









Dans un communiqué de presse n°004/2025, le PLD adresse ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, tout en condamnant avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie, « quels que soient leurs motifs ».



Le PLD exige des mesures urgentes



Dans sa déclaration, le parti appelle les autorités provinciales à prendre leurs responsabilités et à agir avec diligence pour restaurer la confiance et la sécurité dans les zones touchées. Il formule trois exigences prioritaires : L’identification et la traduction en justice des auteurs de ces massacres, dans le cadre d’une enquête indépendante et transparente.

Le renforcement de la protection des civils, avec le déploiement de dispositifs sécuritaires adaptés pour empêcher toute récidive.

L’apport d’une assistance humanitaire d’urgence aux populations affectées, incluant des soins médicaux, des abris et un soutien psychosocial. Une alerte sur l’état de la nation



Le PLD insiste sur le fait que ces drames successifs mettent en péril la cohésion sociale et menacent les fondements de l’unité nationale. « La justice est le pilier de la paix », souligne le communiqué, rappelant que sans vérité ni responsabilité, aucun projet de société ne pourra se construire durablement.



Dans un contexte marqué par une série de violences intercommunautaires ces dernières années, le PLD appelle l’ensemble des forces vives du pays à se mobiliser autour de la paix, de la justice et de la dignité humaine.



