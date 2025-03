RCA : Un Casque bleu kényan tué dans une embuscade

Un Casque bleu kényan a été tué au cours de cette attaque d'une extrême violence perpétrée par des éléments armés non identifiés. La Représentante spéciale se déclare extrêmement choquée par cette attaque ignoble contre des soldats de la paix dont la mission est de protéger les populations civiles.





Elle présente ses plus sincères condoléances au Gouvernement et au peuple kényan et exprime toute sa sympathie à la famille de la victime. Une équipe d'intervention rapide a été déployée sur le site de l'incident afin de sécuriser la zone.





La cheffe de la MINUSCA rappelle que les attaques contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Elle appelle les autorités centrafricaines à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces actes afin qu'ils puissent être rapidement traduits en justice.





La Représentante spéciale du Secrétaire général et cheffe de la MINUSCA réaffirme que les attaques lâches contre les Casques bleus de la Mission n'entameront en rien la détermination de la MINUSCA à œuvrer à la mise en œuvre de son mandat au service de la paix et de la stabilité en République centrafricaine.