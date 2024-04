RCA : Un millier de refugiés centrafricains rapatriés du Cameroun et de la RDC

Il est important de souligner que le retour facilité constitue l’une des solutions durables pour les personnes contraintes de fuir. Cependant, le simple retour ne suffit pas. Il est essentiel de soutenir ce retour dans la durée afin d’éviter de nouveaux déplacements. Pour cela, il est crucial de créer les conditions propices à un retour durable en République centrafricaine (RCA).



Il est nécessaire de garantir la sécurité des rapatriés dans leur pays d’origine et de renforcer la présence de l’État : L’État doit être présent sur l’ensemble du territoire pour assurer la protection et les services essentiels.

L’éducation, la santé, l’emploi et l’économie doivent être pris en compte pour favoriser la réintégration des rapatriés et la restauration de la cohésion sociale est essentielle pour éviter de semer les graines d’un nouveau conflit.

En somme, le rapatriement volontaire est un pas vers la stabilité et la reconstruction en RCA, mais il nécessite un engagement continu de la part du HCR, des partenaires au développement et de la communauté internationale.