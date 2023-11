RCA : des solutions pour les déplacements forcés liés à la crise centrafricaine

La première conférence ministérielle régionale sur les solutions à apporter dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine a eu lieu à Bangui le 31 octobre dernier.



Cette réunion de haut niveau présidée par le président de la République, chef de l'Etat, le Pr Faustin Archange Touadera à l'hôtel Ledger de Bangui.



Placée sous le thème « la Plateforme d'Appui aux Solutions pour les Personnes Déplacées de Force en Lieu avec la Crise Centrafricaine », cette assise a vu la participation du gouvernement tchadien, représenté par le chargé d'affaires ai, Tahir Wiledah Nouri, accompagné par deux experts du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Hamid Mahamat et Ali Sagour.



Au cours des travaux, l'examen minutieux de la déclaration de Yaoundé, adoptée le 27 avril 2022 a permis à l'ensemble des états signataires de la déclaration de Yaoundé d'apprécier le progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations visant à renforcer le cadre institutionnel et normatif de la protection des réfugiés, demandeurs d'asile, des rapatries et des personnes déplacées internes.



Ces recommandations visent à promouvoir l'inclusion socio-économique, la résilience et l'autonomisation des réfugies centrafricains et des communautés hôtes et à créer les conditions propices au développement durable des réfugiés centrafricains.



A l’issue des travaux, il a été décidé la désignation de deux points focaux dans chaque Etat et la capitale de la République Centrafricaine, Bangui a été choisi comme le siège de la plateforme.



Enfin, les représentants des Etats ont exprimé leur disponibilité à travailler pour la mise en œuvre des résolutions relevant du communiqué final, ainsi que la feuille de route régionale et autres termes de référence.