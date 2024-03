RCA : l'ambassade des États-Unis célèbre l'engagement des femmes pour la paix

Voici quelques faits marquants concernant leur engagement. Vulgarisation de l'accord de paix. Les femmes centrafricaines s'investissent activement dans la diffusion et la compréhension de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en RCA (APPR-RCA) signé en 2019. Elles travaillent à sensibiliser la population sur les dispositions de cet accord crucial.



Malgré les défis, les femmes centrafricaines continuent de lutter pour leurs droits et leur participation effective aux élections. La loi sur la parité en RCA exige que les femmes occupent au moins 35 % des postes dans les instances politiques du pays. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre cet objectif.



La MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en RCA) joue un rôle clé dans la promotion de l'égalité des genres. Elle a plaidé pour l'intégration des femmes dans les forces armées et de sécurité intérieure. Actuellement, 8,5 % des nouvelles recrues dans les Forces armées centrafricaines sont des femmes, et 25 % des nouvelles recrues dans les forces de sécurité intérieure sont également des femmes.



Les femmes leaders insistent sur la nécessité d'assurer la sécurité pendant les élections. Elles demandent au gouvernement, aux garants et aux facilitateurs de respecter l'APPR-RCA, de garantir le retour des réfugiés et de protéger les candidats pendant la campagne électorale.



En somme, les femmes centrafricaines continuent de se battre pour leurs droits, la paix et la stabilité dans leur pays. Leur engagement est essentiel pour construire un avenir meilleur.



Le Bureau de la Coopération Sécuritaire de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique en RCA reconnaît cet engagement sans faille et a organisé une soirée spéciale pour honorer ces femmes exceptionnelles. Des représentantes des Forces Armées Centrafricaines (FACA), des gendarmes ainsi que des membres du contingent féminin de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) ont participé à cet événement mémorable.



Cette soirée avait pour objectif principal d'établir un espace propice au partage d'expériences entre les femmes engagées dans le maintien de la paix. Les participantes ont eu l'occasion d'échanger sur leurs rôles respectifs, leurs défis quotidiens ainsi que sur les réussites obtenues grâce à leur travail acharné au sein du système sécuritaire centrafricain.