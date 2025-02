RCA : la Banque mondiale accorde son soutien aux projets du Plan national de développement

La coopération entre la République centrafricaine et la Banque mondiale a fait l'objet d'échanges le mercredi 5 février 2025 entre le président de la République, Pr Faustin Archange Touadera et une délégation de la Banque mondiale conduite par Cheick Fantamady Kante, directeur général de ladite institution pour la RCA.



La rencontre a permis de s'accorder sur les différents projets et programmes inscrits dans le Plan national de développement économique et social de la République centrafricaine, soutenus par cette institution bancaire.



Cheick Fantamady Kante s'est exprimé au terme de leurs échanges pour dire que la Banque mondiale a toujours été aux côtés de la RCA dans les moments difficiles.



« Nous sommes très heureux de constater un alignement parfait des priorités avec la Banque mondiale. Nous nous engageons donc en terme de ressources humaines et financières pour continuer notre appui et la mise en œuvre des projets et programmes définis dans le nouveau Plan national de développement économique et social », a déclaré Cheick Fantamady Kante, directeur général de la Banque mondiale pour la RCA.



Depuis des décennies, cette institution bancaire travaille avec les autorités centrafricaines à mettre en œuvre des projets de développement axés sur le capital humain notamment l'éducation, la santé, la protection sociale, l'accès à l'eau potable pour les populations... Par ailleurs, la rencontre de ce jour offre une occasion à la Banque mondiale d'annoncer l'extension de son champ d'action sur d'autres priorités.



« Il s'agit d'aider les populations à reprendre leurs activités économiques à travers l'agriculture tout en réhabilitant les pistes qui les relient aux marchés », a-t-il fait savoir tout en signifiant que les conditions nécessaires doivent être mises en place pour permettre au secteur privé de jouer son rôle, celui de gérer la croissance économique et de créer des emplois pour les jeunes en quête de travail.



Cette mission de la Banque mondiale séjourne en République centrafricaine du 02 au 08 février 2025 et prévoit de s'entretenir avec les autres autorités politiques du pays.