RCA : le président Faustin Touadera en visite d’Etat en Serbie

Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera est arrivé en ce début d'après-midi du mercredi 28 février 2024 à Belgrade, capitale de la Serbie, dans les Balkans pour une visite d'Etat de deux jours.



Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Nikola Tesla de Belgrade par Ivica Dacic, premier vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et Miroljub Jevtic, ambassadeur de la République de Serbie en République centrafricaine.



Cet accueil chaleureux, ponctué par le flottement des drapeaux centrafricains et serbes dans les rues de Belgrade, témoigne de la considération que le peuple serbe accorde à ce voyage d'Etat. Cette importante visite s'inscrit dans le cadre de la reprise et du renforcement des relations bilatérales entre la Serbie et la RCA, suspendues pendant plusieurs années, après l'éclatement de l'ex Yougoslavie.



Il est utile de rappeler qu'à l'époque des deux blocs, Belgrade entretenait de très bonnes relations avec la RCA concrétisées par la construction de Boali 2 et le stade Omnisports, entre autres.



L'agenda chargé du président centrafricain comprend des cérémonies d'hommage au vaillant peuple serbe, une rencontre déjeuner offert par Mme Ana Brnabic, Première ministre Serbe pour finir par la cérémonie officielle d'accueil du président de la République de Serbie, Aleksandar Vucic au Palais de la Serbie. Des accords de coopération entre les deux gouvernements sont également au programme.



Le président Touadera est accompagné d'une forte délégation ministérielle composée de Sylvie Baipo Temon, ministre des Affaires étrangères, Claude Rameaux Bireau, ministre de la Défense nationale, Rufin Benam Beltoungou, ministre des Mines et de la Géologie, Obed Namsio, ministre d'Etat directeur de cabinet de la présidence de la République, Stanislas Moussa-Kembe, ministre conseiller diplomatique à la présidence de la République et Albert Yaloké Mokpeme, ministre conseiller en Communication, porte-parole de la Présidence.