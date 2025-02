RCA : le président de la République préside la première réunion de trésorerie de l’année 2025

C’est ce mercredi 12 février 2025, à la Cité des Chefs d’État, que le Comité de Suivi de Gestion des Finances Publiques (CSGFP), a tenu sa première réunion pour le compte de l’année 2025, sous la présidence du Pr Faustin Archange Touadera, président de la République, chef de l’État.



La réunion a regroupé autour du chef de l’État, le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement, les conseillers économiques et financiers de la Présidence et de la Primature, les directeurs généraux des régies financières, de la Police et de la Gendarmerie, ainsi que les inspecteurs généraux d’état et des finances.



Les discussions ont essentiellement porté sur la synthèse base caisse du budget de l’État pour l’exercice fiscal 2024 à fin 2025, les montants des restes à recouvrer y compris la stratégie de leur recouvrement 2025 et les montants des restes à payer par nature de dépenses.



Dans ses propos liminaires, le président de la République a déclaré que l’année 2025 est une année de défis qui nécessite une forte mobilisation des recettes pour couvrir les besoins de l’État. Il a insisté sur la discipline à observer par les acteurs concernés pour permettre « une exécution responsable et prudente du budget de l’État de l’exercice fiscal 2025 en lien avec les engagements pris par le gouvernement ».



Pour ce faire, il a recommandé que l’accent soit mis sur la collecte des ressources nationales, l’élaboration d’une stratégie ambitieuse de mobilisation des recettes, la soumission systématique au Conseil des ministres des missions à l’extérieur, le maintien d’une relation harmonieuse avec les PTF et la transparence dans les affaires de l’État.



Prenant la parole à tour de rôle, les ministres sectoriels ont relevé de nombreux écarts dans les données présentées par l’agent comptable central du trésor (ACCT) et celles reçues de leurs techniciens. D’où la nécessité de procéder à un travail de clarification et de conciliation des chiffres entre les départements sectoriels et le ministère des Finances, ceci avant la prochaine réunion convoquée pour le 12 mars 2025.