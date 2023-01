RCA : le président s'inquiète de l'absentéisme et de l'irrégularité au travail au sein de la Présidence

Il s'est d'abord réjoui des progrès réalisés par le Gouvernement en 2022 malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, le conflit en Ukraine et la restriction de l'aide budgétaire. Il a également souligné le dévouement et l'engagement des membres de son personnel dans l'œuvre de transformation de la République Centrafricaine.



Cependant, le Président a également exprimé sa préoccupation quant aux absences et sorties prolongées pour des raisons souvent fallacieux, ainsi qu'à l'irrégularité au travail qui devient chronique pendant ses déplacements à l'extérieur. Il a rappelé l'importance de l'engagement, de la disponibilité, du sens de responsabilité et de l'initiative de chaque membre du Cabinet et du personnel administratif dans le combat collectif pour l'indépendance de la nation.



Faustin Archange Touadéra a également exhorté tous les membres de son personnel à continuer à servir la République avec foi, abnégation, sincérité et amour, et à privilégier les activités liées aux fonctions pour lesquelles ils ont été nommés plutôt que les activités purement personnelles en dehors des délais d'autorisation.



Enfin, il a remercié le personnel pour leur soutien et leur détermination à améliorer les conditions de vie de la population, et leur a souhaité une année pleine de réussite et de réalisation de leurs objectifs.