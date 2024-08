RCA : parade des forces armées à l’occasion du 64ème anniversaire de l’indépendance

Comme les années précédentes, cette célébration a été marquée aujourd'hui par une parade militaire au Camp Kassaï, sous la présence du couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadera.



Étaient également présents à la cérémonie, les hautes autorités du pays par ordre protocolaire, les diplomates accrédités en République centrafricaine, les officiers, sous-officiers, hommes du rang, ainsi que la population venue massivement assister à cette parade militaire qui consacre la montée en puissance des Forces Armées Centrafricaines.



A cette occasion, le président de la République, chef suprême des armées, Pr Faustin Archange Touadera a été accueilli par le général d'armée Zéphyrin Mamadou, chef d'Etat-major des Forces armées centrafricaines, avant de passer les troupes en revue sur la place d'armes du Camp Kassaï.



En organisant cette parade militaire dans le mythique Camp Kassaï, les autorités centrafricaines veulent renouveler la mobilisation citoyenne pour la défense de la souveraineté nationale et assigner à la jeunesse, porteuse des espérances, les valeurs du sacrifice et du patriotisme.



C'est aussi pour rappeler que les Forces de défense et de sécurité incarnent les valeurs de la République, de la protection des institutions républicaines et de la protection des personnes et des biens. C'est tour à tour élégants dans leurs treillis militaires que les Forces de défense et de sécurité composées des éléments des Forces armées centrafricaines, de la Gendarmerie nationale, de la Police et leurs supplétifs des douanes, de la police municipale, des anciens combattants et les éléments des Eaux et Forêts.



Les éléments des contingents de la MINUSCA et les forces bilatérales rwandaises ont aussi pris part à ce défilé. Ils symbolisent ainsi l'entente cordiale qui règne actuellement entre les soldats de la paix et les Forces armées d'une part, et de toutes les forces qui concourent pour le retour définitif de la paix en Centrafrique, d'autre part.



Cette démonstration haut en couleurs, marquée par la présentation des artilleries de guerre, des moyens logistiques et des moyens roulants intervient à la suite de la levée totale, le 30 juillet 2024 de l'embargo qui pesait sur les armes à destination de la République centrafricaine depuis 2013.



La levée de ce blocus est une aubaine pour la République centrafricaine qui peut désormais se doter sans restriction des matériels de guerre de tout calibre, afin de restaurer définitivement l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national au grand dam des ennemis de la paix.