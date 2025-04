RCA : promotion de la culture de la canne à sucre et du manioc grâce à un Groupe indien

Sous l'autorité du président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra, le gouvernement centrafricain a signé le 15 avril 2025 au Palais de la Renaissance, deux conventions stratégiques avec le Groupe indien Mahasakthi, axées sur la culture du manioc et de la canne à sucre en République centrafricaine.



Au total, sept membres du gouvernement ont participé à un examen approfondi des documents avant leur signature entre les deux parties. Il s'agit notamment de Richard Filakota, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, de Mme Sylvie Baïpo Temon, ministre des Affaires étrangères, de Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget, de Thierry Patrick Akoloza, ministre du Commerce et de l'Industrie, de Rufin Benam Beltoungou, ministre des Mines et de la Géologie, de Éric Rokosset Kamot, ministre des Travaux Publics et de l'Équipement, de Guismala Hamza, ministre de l'Agriculture et du Développement durable et de Mme Nicole Nkoue, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat.



Les deux documents ont été paraphés respectivement entre le ministre de l'Économie Richard Filakota puis le ministre des Finances Hervé Ndoba et le président du Groupe Mahasakthi, T. Rajkumar



Ce Projet de culture et de la transformation du manioc et de la canne à sucre, d'un coût global de plus de 800 milliards de francs CFA, s'inscrit dans la droite ligne du Plan National de Développement (PND-RCA) 2024-2028 résolument porté sur le développement la RCA. Selon le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, le montant de cet investissement est historique et important.



" C'est la première fois dans l'histoire de la RCA d'atteindre ce montant qui s'élève à hauteur de 175 millions d'euros", s'en est réjoui le ministre Filakota. Ce projet qui s'étend autour de 15 années de mise en œuvre, va promouvoir le secteur de l'agrobusiness notamment l'agriculture de canne à sucre, du manioc ainsi que leurs dérivées.



Au nom du gouvernement centrafricain, le ministre Richard Filakota s'est félicité de l'impact social et économique de cet investissement car il va promouvoir l’employabilité des jeunes et des femmes et permettre également l'ouverture des voies urbaines reliant la Capitale Bangui et l'arrière-pays avec une retombée sur la population en terme d'amélioration de conditions de vie. De leur côté, les partenaires indiens se disent fiers d'accompagner le gouvernement centrafricain vers la voie du développement.



" C'est un moment historique car nous apportons notre expertise à la RCA en matière de transformation de la chaîne agricole en ce qui concerne le manioc et la canne à sucre. Ce projet va apporter du sucre mais aussi de l'étamine permettant de produire 60 MW d'énergie", a fait savoir le président du Groupe Mahasakthi, T. Rajkumar.



Ce partenariat hautement stratégique a été rendu possible grâce à la facilitation de Afriland First Group basé au Togo et de la Société Centrafricaine d'Investissement Stratégique Group basée à Bangui. Il faut rappeler que le Groupe Mahasakthi, est une entreprise membre de Sakthi Group, un conglomérat multinational indien présent en Inde, en Chine, en Europe, aux USA et au Moyen-Orient.