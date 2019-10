TCHAD RCA : promouvoir la paix et la réconciliation en milieu jeunes dans l’Ouham, un défi pour la PIJCA

Par Arsène-Jonathan Mosseavo - 21 Octobre 2019





La plateforme Interconfessionnelle de la Jeunesse Centrafricaine (PIJCA) lance un nouveau projet de Paix et Réconciliation en milieu Jeune dans la Préfecture de l’Ouham (Nord de la République Centrafricaine). Une mission de la PIJCA composée de 5 formateurs séjourne dans la région de l’Ouham du 15 au 26 octobre 2019.



Le projet de mobilisation de la jeunesse pour la paix et la réconciliation dans la région de l’Ouham, lancé par la PIJCA en 2019, vise à contribuer à la consolidation de la paix dans la préfecture de l’Ouham par la création d’un réseau des jeunes ex-combattants réinsérés dans la vie sociale et acteurs de paix dans la région et du réseau des médiatrices sociales actrices de paix, du développement et de relance économique locale.



L’agenda de la mission prévoit des formations à Kouki, Nana Bakassa et Markounda.



A Kouki, c’est la formation pour les médiatrices sociales sur le thème du leadership des femmes espoir de paix et du développement de la RCA. 30 femmes dont 15 de Nana Bakassa et 15 de Kouki sont retenues pour suivre la formation.



A Markounda, il est prévu trois activités :

1- La formation des ex-combattants à la citoyenneté et au vivre-ensemble destinée à 102 ex-combattants du MPC-FPRC et RJ-Belanga ;

2- La formation des médiatrices de paix pour 30 femmes et jeunes dont 20 proviennent des villages Bodjomo et Kadjama ;

3- La formation en appui aux groupements de Markounda avec 50 bénéficiaires pour relancer des activités de mini-station de vente d’essence et de pétrole, de savonnerie, de charge de batterie et de pisciculture.



Cette panoplie d’activités répond au besoin de renforcer la dynamique d’action communautaire des jeunes, femmes, ex-combattants, déplacés et retournés, peulhs, leaders communautaires et religieux.



Elles s’inscrivent également dans la dynamique de réconciliation à la base et la reconstruction post-conflit dans la préfecture de l’Ouham par la promotion du dialogue intercommunautaire en vue de faciliter la réinsertion sociale des ex-combattants et envisager le retour des déplacés musulmans et peulhs. L’autre enjeu est de favoriser l’autonomisation économique des jeunes et des femmes acteurs clés du développement local.



Les résultats des précédents projets sont positifs



La PIJCA a mis en œuvre des projets de rapprochement des communautés à travers les jeunes dont les aboutissants ont profité aux bénéficiaires.



Les bénéficiaires des différents projets se sont engagés librement à relever le défi du changement de comportement à travers des activités de sensibilisation de proximité et de masse dans leurs quartiers en appui avec les autorités locales (chef du quartier, maire, pasteur imam…).



Les petites activités économiques réalisées, ont permis aux bénéficiaires de retrouver leur dignité. Ils sont maintenant respectés dans leur communauté.



A Boda, les membres de la PIJCA sont devenus des acteurs de médiation et de réconciliation intercommunautaire ; ils ont réussi à élargir leur rayon d’action dans 11 villages périphériques et travaillent en parfaite collaboration avec les leaders communautaires et religieux ainsi que les autorités locales.



Leurs actions ont pacifié la ville et favorisé le retour des déplacés et retournés peuhls vivant sur le site, faciliter la réinsertion des ex-combattants antibalaka et autodéfenses (ex-seleka), et contribuer à la restauration de l’autorité de l’Etat (appui institutionnel à la mairie et la gendarmerie).



Dans le 3ème arrondissement de Bangui, précisément dans la zone du PK5, les actions de l’antenne de la PIJCA du PK5 ont favorisé la relance économique locale à travers les différentes activités économiques des jeunes désœuvrés et ex-combattants, contribuant ainsi au retour progressif de la paix, la sérénité et le vivre ensemble dans le 3ème arrondissement de Bangui, malgré quelques situations qui ne perturbent pas pour autant la quiétude des communautés qui sont dans le secteur.



C’est dans ce contexte que la PIJCA veut étendre ses actions pour mobiliser les jeunes afin d’adhérer au processus de paix, de réconciliation et du vivre-ensemble dans la région de l’Ouham au courant de cette année.



La PIJCA, depuis sa création œuvre pour la coexistence pacifique et la cohésion communautaire. Grâce à son identité multiconfessionnelle, elle a une expérience en matière d’accompagnement au retour à la paix, la réconciliation et en matière d’animation au développement en République Centrafricaine.





