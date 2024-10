RDC - Kisangani se modernise : L'aéroport de Bangoka inauguré

Le samedi, à l'issue de sa mission d’itinérance de quatre jours à Kisangani, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le terminal passager et les chaussées aéronautiques de l’aéroport international de Kisangani/Bangoka, situé à 17 km du centre-ville.



Cette rénovation a été réalisée grâce au financement du gouvernement de la République et au soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD).



Après avoir coupé le ruban symbolique, le Chef de l’État a visité le nouveau terminal, qui est désormais équipé de portiques et de détecteurs de métaux. Avec ses nouvelles infrastructures, l’aérogare est capable de gérer un flux de 300 passagers.



Caractéristiques Techniques

Longueur de la Piste : 3500 m, décapée et revêtue d’une nouvelle couche d’asphalte.

Largeur Agrandie : Permettant l'accueil d'avions de gros tonnage tels que le Boeing 767 et l’Airbus A330.

Capacité du Tarmac : Peut accueillir simultanément 10 avions, dont 6 gros porteurs et 4 petits porteurs.

Équipements : L'aéroport est doté d'instruments d’aide à la navigation et de systèmes de balisage pour les opérations diurnes et nocturnes.



Le Vice-Premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a déclaré que cette inauguration est le résultat de la volonté du Chef de l’État de doter la RDC d'infrastructures aéroportuaires modernes. Il a également annoncé le début des travaux de rénovation de l’aéroport de Kavumu avant la fin de l'année, le lancement des travaux de l’aéroport international de N’djili au premier trimestre 2025 et l'accélération des travaux sur plusieurs autres aéroports.



“Nous ne célébrons pas que la rénovation de l’aéroport de Bangoka, mais le Président Tshisekedi vient de poser la pierre angulaire pour la renaissance de cette province,” a-t-il ajouté.



Le directeur général de la RVA, Léonard Ngoma Mbaki, a remercié le Président pour sa vision de modernisation des infrastructures aéroportuaires à travers les projets prioritaires de sécurité aérienne (PPSI).



Considéré comme un aéroport international de dégagement, Bangoka fonctionnera en mode H24. En plus de l'alimentation électrique de la Snel, la RVA dispose de deux grands groupes électrogènes de 540 Kva chacun. D'autres équipements seront installés prochainement, et des Cobus passagers sont en cours de dédouanement.



Cette inauguration marque une étape importante dans le développement des infrastructures aéronautiques en République Démocratique du Congo, renforçant ainsi la connectivité et le développement économique de la région.