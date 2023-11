RDC : Le gouvernement et l’ONU signent un plan de désengagement pour le retrait de la Monusco

« En septembre dernier au siège des Nations Unies, le Chef de l’Etat congolais, S.E. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires étrangères et Francophonie, M. Christophe Lutundula, ont tour à tour réitéré la volonté du pays d’accélérer le retrait de la Monusco de la RDC à partir de décembre 2023 », a souligné l’ONU.



« C’est à la suite de la Déclaration du 16 octobre 2023 du Président du Conseil de Sécurité que ce plan de désengagement a été élaboré par des équipes techniques du gouvernement et de la Monusco. Il sera mis en œuvre conjointement en trois phases avec le soutien des partenaires internationaux et nationaux de la RDC », a ajouté l’organisation.



« Il faut que ce soit un modèle de retrait qui va nous donner davantage de respectabilité internationale, et qui va contribuer à améliorer l’image de notre pays. Ce document contient un volet plan de désengagement de la force, et un volet de transfert des responsabilités et charges de la Monusco vers le gouvernement. Il y a aussi un mécanisme d’évaluation trimestriel pour nous permettre de faire un état des lieux régulier et minimiser toutes les ruptures brutales qui pourraient créer un vide sécuritaire », a déclaré M. Christophe Lutundula.



Il est à noter que c’est au 1er juillet 2010 que la Monusco a remplacé la Mission de l’organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC), en application de la résolution 1925 (2010) du Conseil de sécurité datée du 28 mai 2010. Ce changement reflètait la nouvelle phase dans laquelle le pays est entré.



La nouvelle mission était autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat, notamment en vue d’assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et du personnel chargé de défendre les droits de l’homme se trouvant sous la menace imminente de violences physiques et pour appuyer le Gouvernement de la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix.



En septembre dernier, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisekedi, a demandé à son gouvernement d'accélérer le processus de retrait de la mission de maintien de la paix de l'Onu (Monusco) afin qu'il débute à la fin de l'année.