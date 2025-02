RDC - Rencontre entre Félix Tshisekedi et le Secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement

Durant près de deux heures, le Chef de l'État et son hôte ont discuté de la situation sécuritaire et humanitaire dramatique dans l'Est de la RDC. David Lammy a réaffirmé la position ferme de son pays et a exprimé sa volonté d'utiliser tous les leviers diplomatiques, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour garantir l'application des engagements pris lors du dernier sommet de Dar es Salaam. Il a également mentionné que, en cas de non-respect, la Grande-Bretagne n'hésiterait pas à envisager des sanctions contre le Rwanda.



Pour sa part, le Président Tshisekedi a remercié M. Lammy pour son plaidoyer en faveur du respect de la Charte des Nations Unies. Il a souligné que la RDC privilégie la voie diplomatique pour parvenir à une paix durable et reste favorable à une résolution du conflit par le dialogue, dans le cadre des Processus de Luanda et Nairobi.



En réponse à la situation humanitaire alarmante, la Grande-Bretagne a promis une aide substantielle aux populations affectées par les violences et contraintes à l'errance en raison des forces d'occupation.