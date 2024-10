RDC : Rencontre entre la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka et le Premier Ministre belge Alexander De Croo

Au cours de leurs discussions, les deux Chefs de Gouvernement ont évoqué les défis existants dans les relations entre la RDC et la Belgique et les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

Judith Suminwa Tuluka a souligné l'importance de cette rencontre, affirmant : « Il était important, lors de mon passage ici, d’aborder les enjeux de nos relations bilatérales. Nous avons profité de ce moment pour discuter de tous les défis qui existent entre nos deux pays. Je pense qu’aujourd’hui, nous sommes dans une position où la Belgique commence à nous voir comme un véritable partenaire plutôt que comme autre chose. »



Cette rencontre s'inscrit dans la volonté des deux pays de bâtir des relations plus solides, notamment dans l'investissement, le commerce et le développement durable.



Ce dialogue bilatéral représente une étape significative pour l’avenir de la coopération entre la RDC et la Belgique, marquant un engagement vers un partenariat gagnant-gagnant. Les deux nations semblent déterminées à ouvrir la voie à de nouvelles collaborations, dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique.