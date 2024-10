RDC - Réunion à la Cité de l’Union Africaine : Le Président Félix Tshisekedi accueille des émissaires et une délégation militaire

Plus tard dans la journée, le Président Tshisekedi a également rencontré une délégation du Commandement de la Force terrestre ougandaise, dirigée par le Général Christian Tshiwewe, Chef d’État-major des Forces armées de la RDC (FARDC).



Lors de cette rencontre, les officiers ougandais ont présenté un rapport sur les opérations conjointes menées contre les Allied Democratic Forces (ADF) dans la province de l’Ituri.



Suite à cette présentation, le Président Tshisekedi a émis des instructions claires pour renforcer la coopération militaire entre la République Démocratique du Congo (RDC) et l’Ouganda. L'objectif principal est d’éradiquer l’insécurité persistante dans la région, particulièrement face à la menace des ADF.



Cette série de rencontres souligne l'engagement du Président Tshisekedi à collaborer avec les pays voisins pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région, tout en renforçant les liens militaires avec l’Ouganda.