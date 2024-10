RDC : Une trentaine de morts dans un naufrage tragique sur le Lac Kivu

Détails de l'Incident

Le bateau a coulé vers 10h30, alors qu'il s'apprêtait à accoster à Kituku, Goma. Le nombre exact de passagers reste incertain, mais une rescapée a indiqué à la presse qu'il y avait près de 500 personnes à bord.

Le service de protection civile a réussi à repêcher une dizaine de personnes. Le bilan officiel de l'incident n'est pas encore établi.



Réactions et Soutien

Le gouvernement congolais a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a annoncé : « Dès demain matin, une équipe gouvernementale conduite par la ministre des Affaires sociales sera à Goma pour appuyer le Gouvernement du Nord-Kivu dans la gestion de la partie humanitaire de ce drame et marquer la solidarité du Gouvernement aux familles touchées. »



Enquête en Cours

Des experts du ministère des Transports seront également déployés pour renforcer l'équipe d'enquêteurs et éclaircir les circonstances de cet accident tragique.



Conclusion

Ce naufrage sur le Lac Kivu souligne les dangers auxquels sont confrontés les passagers des bateaux dans cette région. Les autorités congolaises s'engagent à mener des enquêtes et à apporter une aide humanitaire aux victimes et à leurs familles.