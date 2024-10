RDC : coopération agricole, l’ambassadeur de Serbie reçu la Première ministre

La Première ministre de la République démocratique du Congo (RDC), Mme Judith Suminwa a reçu l’ambassadeur de Serbie, Miroljub Jevtic.



A cette occasion, le diplomate serbe a exprimé l’engagement de son pays à soutenir la RDC dans la transformation des produits agricoles, tels que le maïs et le blé, pour lutter contre la faim.



« La RDC a une richesse incroyable, vous avez la terre arable, l’eau, le sable et le soleil. La Serbie veut appuyer la RDC dans la transformation des produits alimentaires qui pourront nourrir l’Afrique et le monde », a déclaré le diplomate.



Cet appui s’inscrit dans le cadre du pilier 1 du Programme d’Actions du Gouvernement, visant à moderniser l’agriculture, et à créer des coopératives agricoles innovantes dans tout le pays.