RDC : la Première ministre échange avec le ministre canadien du Développement international

À Ottawa, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec Ahmed Hussen, ministre canadien du Développement international, sur la coopération bilatérale entre la RDC et le Canada.



La cheffe du gouvernement a sollicité le soutien du Canada, pour mettre fin à l’agression dans l’Est de la RDC, dénonçant l’absence de sincérité du régime rwandais dans le processus de Luanda. Elle a appelé le Canada à être un porte-voix pour la paix et la sécurité en RDC.



Le ministre Ahmed Hussen a réaffirmé l’engagement du Canada au respect de l’intégrité territoriale de la RDC, et à une résolution pacifique des conflits. Il a exprimé le souhait d’un retour rapide à la stabilité pour permettre de se concentrer sur les défis du développement.



Judith Suminwa a également proposé un partenariat stratégique axé sur la diversification de l’économie, la promotion de la production locale, et le renforcement des infrastructures, des secteurs prioritaires dans le Programme d’Actions de son Gouvernement. Elle a mis en avant les efforts de la RDC pour améliorer le climat des affaires et attirer davantage d’investissements canadiens dans des domaines tels que l’agriculture, l’énergie et la formation professionnelle.



En marge de cet échange, la Première ministre de RDC a exprimé la gratitude de la RDC pour le soutien du Canada à son élection au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Elle a également appelé à un appui pour la candidature de la RDC comme membre non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, soulignant l’importance de renforcer la présence du pays sur la scène internationale.