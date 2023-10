RDC : près de 7 millions déplacés par les violences (ONU)

En RDC, un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à l’intérieur du, a indiqué lundi 30 octobre 2023 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) soulignant qu’une grande majorité des déplacés a besoin d’aide humanitaire.



« Avec le conflit en cours et l’escalade de la violence, la RDC est confrontée à l’une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaires au monde », a indiqué cette agence onusienne basée à Genève.



A la fin octobre 2023, environ 5,6 millions des déplacés de RDC étaient établis dans les provinces orientales du Nord-Kivu, Sud-Kivu, d’Ituri et du Tanganyika, selon l’OIM, qui précise que les violences constituent la principale raison de ces déplacements.



« Depuis des décennies, le peuple congolais vit dans une tempête de crises », explique Fabien Sambussy, chef de mission de l’OIM en RDC.



« L’escalade la plus récente du conflit a déraciné plus de personnes en moins de temps que jamais auparavant. Nous devons d’urgence apporter de l’aide à ceux qui en ont le plus besoin », a alerté M. Sambussy.