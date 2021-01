Rareté d’eau potable : Chokoyan bientôt libérée du calvaire

La ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale Tahani Mahamat Hassane a posé la première de construction d’un château d’eau à Chokoyen, une sous-préfecture de la province du Ouaddai ce dimanche midi.



Malgré les efforts déployés par le gouvernement ayant permis à “améliorer considérablement’’ le taux d’accès à l’eau potable, les difficultés d’approvisionnement demeurent, regrette la ministre de l’hydraulique urbaine et rurale.



Dans les “régions de socle’’ comme le Ouaddai, le problème d’eau se “pose avec acuité’’. Chokoyan ne déroge naturellement pas à la règle. Avec la construction de ce château, la difficulté d’accès à l’eau potable sera “un lointain souvenir’’, promet Tahani.



Déjà, elle vante les avantages de l’ouvrage. Les maladies hydriques reculeront. Les femmes et les filles consacreront leur temps à mener des activités génératrices de revenus à l’école, au lieu de le consacrer à la recherche de l’eau de qualité.



Il faut préciser que le château, d’une capacité de 200 m3, sera bâti en béton. Son coût global est estimé à 613 millions de Fcfa. Le réseau de distribution linéaire sera long de 13000 mètres avec 100 branchements privés. Deux pompes hybrides solaires seront installées pour “faire face aux conditions de changements climatiques, au coût d’exploitation et pouvoir d’achat de la population’’, explique Tahani Mahamat Hassan.



Même si la nouvelle est accueillie avec beaucoup de ferveur par la population, la ministre prévient des difficultés liées à l’ouvrage, notamment l’entretien et le renouvellement des équipements, le recouvrement. Elle exhorte les bénéficiaires à les surmonter.