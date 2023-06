Réaction internationale contre les violences au Tchad : appel à la protection des citoyens

Ces pays et institutions adressent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et appellent les autorités de transition à assurer efficacement la protection des citoyens. Elles demandent également aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la sérénité de l'ensemble du territoire. De plus, elles exhortent les autorités à faire la lumière sur les responsabilités des récentes violences et à poursuivre les auteurs de ces actes.



La Délégation de l'Union européenne, les ambassades d'Allemagne, d'Espagne, de France et des Pays-Bas, ainsi que les ambassades des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Suisse au Tchad réaffirment leur disponibilité à soutenir toutes les initiatives visant à restaurer la cohésion entre les communautés et à créer un climat de confiance entre toutes les parties prenantes. Leur objectif est d'éviter la répétition de tels événements et d'accompagner le Tchad dans la recherche de la paix, de la sécurité et du respect des droits de l'homme.