Réchauffement climatique : Bientôt une résolution sur la décennie africaine et mondiale sur l’afforestation et le reboisement

« Mobilisons nous : 2 millions d’arbres pour des villes vertes et durables », tel est le thème qui a sous-tendu la célébration de la 38ème journée nationale de l’arbre au Congo. Cette 38ème édition a mobilisé aussi bien les jeunes, les adultes, les ONG, les confessions religieuses, bref toutes les couches sociales de la population.



A Brazzaville, le top du planting a été donné par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso qui avait à ses côtés, son épouse et les membres des institutions républicaines. La cérémonie a eu lieu non loin du rond-point Tchitchelé en face du pavillon présidentiel. Après avoir mis en terre les plants qui lui ont été réservés pour la cause, ce qui est pour lui un devoir civique, le président Denis Sassou N’Guesso s’est confié à la Presse.



Evoquant l’initiative de la décennie africaine et mondiale de l’afforestation et du reboisement, Denis Sassou N’Guesso a dit qu’elle est en bonne voie pour être endossé par les Nations Unies. Déjà, l’Union Africaine l’avait déjà endossée, a-t-il rappelé. « Au cours du sommet d’Addis-Abeba, l’UA a adopté des résolutions qui confirment la justesse de ce projet», a-t-il déclaré.



Le président Denis Sassou N’Guesso a assuré que la prochaine assemblée générale des Nations Unies adoptera la résolution sur la décennie africaine et mondiale de l’afforestation et du reboisement. Il a rappelé que lors du sommet des BRICS plus où il a pris part, l’initiative a été appuyée par l’ensemble des pays.



« On est bien entendu, et bientôt nous serons à Bakou, à la COP 29. Nous sommes un groupe de 15 pays africains à Bakou. Nous allons nous réunir avec le soutien de la BAD. Protéger les forêts pour le bien de l’humanité, c’est notre mission. Mais, il faut qu’i y ait des retours… » a insisté Denis Sassou N’Guesso.



Pour Denis Sassou N’Guesso, la prochaine bataille consistera à comptabiliser les richesses forestières pour qu’elles intègrent le PIB des états. « Nous allons demander à la communauté internationale pour que la valeur financière des forêts africaines intègre le PIB des états. Nous sommes très entendus et nous le serons prochainement à la COP 29 à Bakou », a conclu le chef de l’état congolais