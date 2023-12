Référendum au Tchad : Le président national du Parti pour l'Unité Nationale et la Démocratie, Mahamat Idriss, a accompli son devoir civique

Le Président national du Parti pour l'Unité Nationale et la Démocratie (PUND), Mahamat Idriss, a ce dimanche 17 décembre 2023, accompli son devoir civique dans son village natal de Doulla Kalali. Après avoir participé à cet exercice civique, Mahamat Idriss a lancé un appel aux citoyens et citoyennes de toute la province du Lac à sortir massivement pour accomplir le leur. Selon lui, le référendum constitutionnel est un élément crucial et indispensable pour la refondation du Tchad ainsi que la consolidation des acquis démocratiques dans le pays.



Mahamat Idriss a exprimé sa gratitude envers les membres du bureau de vote pour leur sacrifice et leur détermination dans la réussite de cette opération. Il a souligné l'importance de la participation citoyenne dans ce processus démocratique en tant que fondement même d'une gouvernance équitable et transparente.



En tant que leader politique engagé pour l'unité nationale et le progrès démocratique, Mahamat Idriss s'est engagé à sensibiliser davantage ses concitoyens sur l'importance capitale des élections et des consultations populaires. Il considère que cela constitue un moyen essentiel d'assurer une représentation authentique au sein des institutions gouvernementales tout en renforçant les principes fondamentaux de la démocratie.



La vision de Mahamat Idriss est ancrée dans une profonde conviction envers les valeurs démocratiques qui sont essentielles au développement harmonieux du Tchad. Sa détermination à promouvoir une participation active des citoyens dans les affaires publiques témoigne de son engagement indéfectible en faveur d'une société plus juste, inclusive et prospère.