Référendum au Tchad : la FOJEPAD souligne le calme et identifie les séfis pour les prochaines élections

La Fondation des Jeunes Patriotes pour le Développement (FOJEPAD) a tenu une conférence de presse le 23 décembre 2023, pour discuter de ses observations sur le référendum du 17 décembre 2023.



Mahamat Issa Addi, chef de mission de l'association, a indiqué que la campagne s'est déroulée paisiblement, permettant aux partis de sensibiliser leur base en toute liberté. Cependant, il a souligné une scène antidémocratique observée le 07 décembre 2023 à N’Djamena, où des agents de la sécurité intérieure, y compris de la police nationale, ont intercepté un cortège de véhicules portant l'inscription « Halte au Référendum ». De telles scènes menacent les principes démocratiques, surtout dans un pays en quête de refondation.



Les élections des 16 et 17 décembre 2023 se sont déroulées calmement, sereinement et de manière transparente. Les électeurs tchadiens ont démontré leur engagement envers le processus électoral en votant dans le calme. FOJEPAD félicite la CONOREC pour l'organisation paisible et transparente du référendum, malgré les manquements, irrégularités et le manque d'engouement constatés.



L'association souligne l'importance de revoir certains aspects organisationnels et opérationnels pour améliorer les futures élections. Plus de 60 agents observateurs ont été déployés dans différentes provinces et à N’Djamena, notamment dans les provinces du Ouaddaï, du Bahr –El Gazel, et du Hadjer Lamis. L'équipe d'observation a visité dix arrondissements de la ville de N’Djamena, couvrant un nombre significatif de bureaux de vote.