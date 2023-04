Référendum au Tchad : la mission de la CONOREC lance le compte à rebours à N’Djamena

Ce 4 avril 2023, le gouvernorat de N’Djaména a organisé la cérémonie marquant le lancement officiel des activités de la Commission Nationale du Référendum Constitutionnel (CONOREC) pour la ville de N’Djaména, au Palais des Arts et de la Culture. La cérémonie s'est déroulée en présence des forces vives de la ville. La CONOREC a pour chef de mission Aziz Mahamat Saleh, qui est également ministre de la Communication.



Lors de son discours, la Déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjiana, a rappelé l'importance de cette assise pour le gouvernement tchadien. Elle a exhorté les participants à contribuer activement avec leurs riches expériences en tant que citoyens pour atteindre les nobles objectifs du Dialogue national inclusif.



Le chef de mission de la CONOREC, Aziz Mahamat Saleh, a donné des orientations concernant la tenue du référendum et a remis les documents nécessaires à la Déléguée Amina Kodjiana pour l'élaboration des travaux préliminaires. Les points importants ont été débattus lors de cette rencontre.



Il est à noter que la réunion a été marquée par des discours de circonstance et des discussions concernant le référendum constitutionnel en cours. Le compte à rebours est donc lancé pour la CONOREC qui aura pour mission d'organiser le référendum constitutionnel dans la ville de N’Djaména.