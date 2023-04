Référendum au Tchad : le MPS assure qu’il ne se livre à aucune action frauduleuse

Le Secrétariat Général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a publié un communiqué de presse le 5 avril 2023, pour répondre aux allégations formulées par l'UNDR (Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau) concernant le processus de mise en place des démembrements de la CONOREC dans les provinces. Le MPS exprime son étonnement et son incompréhension face aux accusations portées à son encontre par l'UNDR.



Le MPS déclare qu'il ne se livre à aucune action frauduleuse ou contraire à l'esprit des directives du Gouvernement de Transition. Le parti politique travaille conformément aux principes édictés sous l'égide du Premier Ministre de Transition, qui prévoit des places pour les partis politiques dans la composition des démembrements de la CONOREC dans les provinces et les départements. La commission provinciale est composée de 13 membres, dont six membres désignés parmi les chefs de services déconcentrés de l'Etat, trois représentants des partis politiques et trois représentants de la société civile.



Au niveau départemental, la CONOREC est composée de quinze membres, dont sept membres désignés parmi les chefs de services déconcentrés de l'Etat, quatre représentants des partis politiques et trois représentants de la société civile. La Commission est présidée par le Préfet qui en est également le Président.



Au niveau sous-préfectoral, la Commission est composée de onze membres, présidée par le Sous-préfet et comprend en outre dix membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat. Le MPS mène une sensibilisation pour encourager les candidatures de ses militantes et militants pour les places à pourvoir selon le quota fixé et attribué aux partis politiques.



Le Secrétariat Général du MPS s'étonne de l'attitude incompréhensible de l'UNDR qui aurait dû mener la même action sur le terrain, plutôt que d'accuser le MPS d'actions illégales. Le MPS rappelle que l'UNDR est un membre à part entière et un acteur majeur de la transition, et invite le parti à plus de retenue et de sagesse.



Le Secrétariat Général du MPS souligne également que si l'objet voilé de cette accusation porte sur les enjeux politiques du référendum constitutionnel, le MPS et l'UNDR sont tous deux pour l'État unitaire décentralisé. Le Secrétariat Général du MPS invite donc l'UNDR à se comporter de manière responsable en phase avec le consensus et l'inclusivité qui fait la force de l'environnement politique national actuel.



Le parti MPS tient à rappeler que la réussite de la transition en cours exige de tous un comportement responsable et apaisé. Le parti politique travaille avec méthode et efficience pour accomplir sa mission dans le respect des directives liées à l’organisation et à la composition des structures provinciales de la CONOREC.