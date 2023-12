Référendum au Tchad : le vote a débuté dans la sérénité

Le dimanche 17 décembre 2023 restera gravé dans les mémoires comme le jour où le Général Mahamat Idriss Deby, Président de la transition au Tchad, a exercé son devoir citoyen en votant dans le deuxième arrondissement de N'Djamena. Cette action symbolique démontre l'importance accordée par le Chef de l'État à la participation démocratique et au processus électoral en cours.



C'est avec un sens du devoir exemplaire que le président s'est rendu au bureau de vote situé à la Grande Poste de Ndjambakgato, dans le deuxième arrondissement précisément au bureau numéro 03. Accompagné par des membres clés du gouvernement et des représentants diplomatiques, sa présence a suscité une atmosphère empreinte d'importance et de solennité.



En prenant part activement à ce processus électoral, le Général Mahamat Idriss Deby a envoyé un message fort à ses concitoyens : celui du respect des institutions démocratiques et du rôle essentiel que joue chaque citoyen dans la construction d'une société harmonieuse et prospère. En agissant ainsi, il montre l'exemple en tant que leader responsable qui se conforme aux règles électorales établies.



Il est indéniable que cet acte renforce la légitimité du processus électoral en cours et encourage les citoyens tchadiens à s'engager activement dans leur propre destinée politique. Le Président incarne ainsi les valeurs fondamentales d'une démocratie participative où chaque voix compte.



Limane Mahamat, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et président de la CONOREC, a déclaré : « Le débat sur la forme de l’État, sujet de clivage apparent, sera tranché par la volonté souveraine du peuple. L'important est d'adopter une loi fondamentale conforme aux résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Chaque personne a la liberté de se positionner selon ses propres intérêts ».