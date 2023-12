Référendum au Tchad : les résultats provisoires à N'Djamena

N’DJAMENA

1er arrondissement : 94,90% OUI / 5,10% NON

2ème arrondissement : 90,91% OUI / 9,09% NON

3ème arrondissement : 92,82% OUI / 7,18% NON

4ème arrondissement : 86,71% OUI / 13,29% NON

5ème arrondissement : 90,89% OUI / 9,12% NON

6ème arrondissement : 93,88% OUI / 6,12% NON

7ème arrondissement : 61,46% OUI / 38,54% NON

8ème arrondissement : 86,79% OUI / 13,21% NON

9ème arrondissement : 80,41% OUI / 19,59% NON

10ème arrondissement : 94,96% OUI / 5,04% NON



Nombre de votants : 474.465

​Bulletins nuls : 21,774 (4,59%)

Suffrages exprimés : 452,691

Taux de participation : 43,98%

Suffrages exprimés en faveur du OUI : 381.587 (84,29%)

Suffrages exprimés en faveur du NON : 74.104 (15,71%)