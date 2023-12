Référendum constitutionnel au Tchad : L’Ambassadeur Ahmad Makaila s’est félicité de la bonne tenue du scrutin en France

La participation des citoyens tchadiens vivant en France a été remarquable, démontrant leur attachement à leur pays d'origine et leur désir de contribuer à sa transformation démocratique. L'ambassadeur a salué cet engagement civique et a exprimé sa gratitude envers la diaspora tchadienne pour son implication dans le processus électoral.



Ce référendum constitue une étape cruciale dans la consolidation des institutions démocratiques au Tchad. Les réformes constitutionnelles proposées visent à renforcer les droits et les libertés fondamentaux des citoyens, ainsi qu'à promouvoir une gouvernance plus transparente et responsable. La tenue d'un tel scrutin en France revêt donc une importance symbolique, soulignant l'engagement du Tchad en faveur de valeurs démocratiques partagées par la communauté internationale.



L’Ambassadeur Ahmad Makaila a également souligné l'exemplarité dont ont fait preuve les autorités françaises dans l'organisation logistique du vote des ressortissants tchadiens sur le sol français. Cette collaboration fructueuse entre les deux pays témoigne d'une relation bilatérale solide basée sur le respect mutuel et le soutien aux processus démocratiques.