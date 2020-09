Réforme de l'ONU : Le Tchad appelle à rétablir la justice et l’équité pour l'Afrique

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Amine Abba Sidick, a appelé vendredi l'Organisation des Nations Unies (ONU) à "répondre aux aspirations de tous les États membres". Il s'est exprimé au nom du chef de l'État Idriss Déby, à l'occasion



"Les disputes sur la réforme de l’ONU et celle du Conseil de Sécurité nous paraissent interminables alors que les défis nous pressent. Il est temps que la justice et l’équité soient rétablies pour l’Afrique", selon le chef de la diplomatie.



"Dans cette perspective, le Tchad reste attaché à la position commune africaine articulée dans le Consensus d’Ezulwini", dit-il.



Le consensus d’Ezulwini exprime une position des États membres de l'Union africaine, appelant à un Conseil de sécurité plus représentatif et démocratique, avec notamment deux sièges de membres permanentes pour le continent africain.