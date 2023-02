Réforme foncière au Tchad : diagnostic de la situation dans la zone soudanienne

Selon le directeur général du ministère de l'Aménagement du territoire, du Développement de l'habitat et de l'Urbanisme, Idriss Bachar Karry, cet atelier a pour objectif de contribuer au projet d'appui à l'élaboration de la politique nationale foncière du Tchad financé par la FAO. Il a souligné que les enjeux démographiques, l'urbanisation galopante, les contraintes naturelles découlant des impacts du changement climatique et des actions anthropiques ont profondément bouleversé le fonctionnement du secteur foncier. Son statut est passé d'un bien patrimonial à un bien marchand, ce qui le met aujourd'hui au cœur des enjeux socio-économiques et environnementaux. Au lieu d'être un cadre de cohésion sociale, il est au centre de compétitions, devenant ainsi un facteur de rupture sociale qui met à mal le vivre-ensemble.



Le directeur a également souligné que les conflits fonciers sont de plus en plus récurrents et entraînent souvent des morts d'hommes. Les enjeux de ces évolutions sociales rapides exigent des réformes foncières pour mieux les adapter à la dynamique du développement socio-économique contemporain. Le processus d'amélioration de la gouvernance foncière a commencé il y a quelques années par la relecture du code foncier et domanial et continue à avancer sous le leadership du Ministère en charge des Affaires Foncières avec l'appui de différents partenaires.



Dans la même perspective, le gouvernement a vu la nécessité de se doter d'un document de politique foncière afin de donner une vision claire et efficace dans ce domaine stratégique. C'est dans ce cadre que l'accompagnement financier et technique de la FAO intervient. L'approche multi-acteurs et multidisciplinaire sera au cœur du processus d'élaboration de cette politique foncière.



Cet atelier de diagnostic de la situation foncière de la Zone Soudanienne regroupant sept provinces : Logone Occidental, Mandoul, Mayo-Kebbi-Est, Mayo-Kebbi-Ouest, Moyen-Chari, Tandjilé et Logone Oriental est le deuxième des trois prévus. Il vise à sensibiliser les acteurs des différentes zones agro-écologiques sur le processus d'élaboration de la Politique foncière nationale du Tchad. Cette rencontre permettra aux participants de discuter des enjeux et des défis à relever en matière de gouvernance foncière et d'identifier les axes stratégiques de la Politique nationale foncière du Tchad.



Le directeur général du ministère invite les participants à débattre de manière approfondie et objective sur toutes les questions soulevées pour que les véritables problèmes fonciers puissent être appréhendés et que des solutions durables puissent être proposées en conséquence.