Régularisation des véhicules automobiles au Tchad : la Douane annonce l'ouverture d'une commission

L'Administration des Douanes et Droits Directs du Tchad annonce la formation d'une commission pour régulariser la situation des véhicules automobiles stationnés dans les parcs détenus par des particuliers n'ayant pas accompli les formalités de dédouanement. Le communiqué a été signé ce lundi 30 janvier 2023 par le Directeur Général Adjoint, M. Haroun Abdoulaye Chaïbou.



La commission siègera dans les locaux des circonscriptions des Douanes du Chari Logone et du Hadjar Lamis pour une période de deux mois, à compter de la date de publication de ce communiqué. L'administration douanière prévient que tout véhicule non dédouané saisi sera évalué, et les droits et taxes liés seront liquidés sans paiement d'une amende. À l'issue de ce délai, tout véhicule intercepté sans dédouanement sera saisi.



Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, M. Haroun Abdoulaye Chaïbou, appelle à la responsabilité civique de tous les citoyens concernés par cette mesure. Il est important de prendre en compte les démarches nécessaires pour dédouaner les véhicules en question afin d'éviter tout problème avec les autorités douanières.