Réhabilitation de l'avenue Doumro et de la rue 10100 à N'Djamena : les travaux progressent malgré le retard initial

Le directeur des Voiries urbaines, Adam Hayar Hassan, a effectué une visite de chantier ce mardi 30 avril 2024 pour constater l'avancement des travaux. D'une longueur cumulée de 5,3 km, le projet consiste à élargir la chaussée en 2x2 voies, à construire des ouvrages d'assainissement et un bassin de rétention des eaux pluviales.



Sur l'avenue Doumro, la pose des caniveaux et les travaux de terrassement se poursuivent. Sur la rue 10100, la couche de fondation est achevée et la mise en œuvre de la couche de base en grave bitume est prévue d'ici fin juin sur l'ensemble du linéaire du projet.

Les travaux ont accusé un retard par rapport au planning initial en raison de la présence de réseaux souterrains. L'entreprise CGCOC Group, en charge du projet, a dû adapter son planning pour tenir compte de cette contrainte.





L'objectif est de terminer les travaux avant la saison des grandes pluies, qui débute généralement en juillet. Le directeur des Voiries urbaines a instruit l'entreprise de redoubler d'efforts pour respecter cet échéancier.



Des visites régulières seront effectuées sur le chantier pour assurer le suivi des travaux et s'assurer du respect des délais et de la qualité des travaux.



La réhabilitation de l'avenue Doumro et de la rue 10100 permettra d'améliorer la circulation et les conditions de vie des riverains. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures urbaines de la ville de N'Djamena.