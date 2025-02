Religion : 8ᵉ Convention Universelle de la Vraie Église de Dieu au Tchad

La cérémonie d’ouverture, qui s’est tenue au sein du temple du 7ᵉ arrondissement, a été présidée par M. Oumar Abdel-Moumene, représentant du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ce rassemblement a été ponctué de moments de louange, d’enseignements bibliques et d’un climat de fraternité, rappelant les premières communautés chrétiennes décrites dans les Actes des Apôtres.



Le Révérend Pasteur Abaté Ndengue François, Président du Bureau Exécutif de l’Œuvre (BEO), a rappelé que cette convention vise à transmettre la bonne nouvelle et à approfondir la connaissance de Dieu. « C’est Dieu seul qui nous fait vivre », a-t-il affirmé devant les fidèles réunis.



Dans son discours, M. Oumar Abdel-Moumene, également représentant de la direction des Affaires religieuses et coutumières, a encouragé la Vraie Église de Dieu à continuer de promouvoir la paix et l’unité. « La paix est un pilier essentiel qui nous permet de nous rassembler dans l’harmonie et de partager notre foi dans un climat serein. (…) Je vous invite à échanger vos idées, vos témoignages et vos expériences », a-t-il déclaré.



Il a également réaffirmé l’engagement des autorités tchadiennes à préserver la paix et la cohésion sociale dans le pays, un message qui trouve un écho particulier dans un contexte de recherche d’unité et de stabilité nationale.