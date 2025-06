Tchad : La CNDH condamne les violences à Molou et exige justice

En tant qu'autorité administrative indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conformément à la Constitution du 29 décembre 2023 et à la loi N°028/PR/2018 du 22 novembre 2018, la CNDH condamne avec la plus grande fermeté ces violations des droits humains.







La CNDH invite le Ministère de la Justice à se saisir très rapidement de ce dossier. Elle appelle à ce que, en toute indépendance et impartialité, les responsabilités soient établies et que les coupables subissent la rigueur de la loi.







Par ailleurs, la Commission Nationale des Droits de l'Homme exhorte le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux séries de cas d'insécurité, caractérisées par des tueries par armes à feu enregistrées quotidiennement dans le pays.





Enfin, la Commission Nationale des Droits de l'Homme présente ses sincères condoléances aux familles éprouvées.