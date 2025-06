Tchad : Une délégation ministérielle en mission à Abéché et Molou après les violences meurtrières

La délégation est composée du Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, M. GASSIM CHERIF MAHAMAT, et de ses collègues en charge de la Sécurité Publique et de l’Immigration, de la Justice, Garde des Sceaux, ainsi que du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.







Leur mission se poursuivra dans le canton Molou, département d’Assounga, où ils se rendront pour compatir avec les familles des victimes des violences survenues dans les nuits du 10 et du 14 juin 2025, qui ont causé des morts et des blessés.







L'objectif de cette visite est d'évaluer l'ampleur du drame, d'apporter un soutien aux populations affectées et de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la localité.