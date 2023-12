Remake/Finale CAN 2000 : le Cameroun bat le Nigéria (3-1) à Limbé

Le public du stade omnisports de Limbé, cité balnéaire de la région anglophone du Sud-Ouest Cameroun, a vécu un moment inoubliable de football : le remake de la finale de la 22ème édition de la Coupe d'Afrique des nations en 2000, entre le Nigéria et le Cameroun.



Invités à la fête internationale de la banane, les Jay Jay Okocha, Taribo West, Babaginda, Samuel Okpara côté nigérian, Samuel Eto'o Fils, Patrick Mboma, Lauren Étamé Mayer, Geremi Sorel Njitap, côté camerounais, ont répondu présents. Bien sûr, les cheveux sont déjà grisonnants et les ventres arrondis, mais la technique est restée intacte.



Dans une confrontation de 50 minutes, les vedettes d'hier ont régalé le public du stade omnisports de Limbé. Samuel Eto'o Fils et Jay Jay Okocha, étaient les capitaines du jour.



À la fin du match, le Cameroun l'a emporté sur le Nigéria par 3 buts à1. Mais au-delà du résultat, la rencontre de Limbé a marqué deux points : d'abord les retrouvailles entre ceux qui ont fait vibrer l'Afrique, il y a 23 ans, ensuite, le souvenir de cette finale mémorable.



La 22ème édition de la Coupe d'Afrique des nations était inédite. C'était la première fois que deux pays co-organisaient la compétition : le Ghana et le Nigéria. Le jour de la finale, 60 000 spectateurs avaient pris place dans les tribunes du national stadium de Surulere à Lagos. C'était la troisième fois que les deux pays se retrouvaient en finale. Les deux premières, le Cameroun avait pris le meilleur.



Pour la troisième, le Nigéria jouant à domicile avait les faveurs des pronostics. Toutefois, les Lions indomptables sont souvent imprévisibles. Samuel Eto'o Fils à la 26ème minute et Patrick Mboma à la 31ème permettaient au Cameroun de mener au score.



Piqués au vif, jouant devant leur public, les Nigérians allaient réagir par Raphaël Chukwu à 45ème minute et Jay Jay Okocha à la 47ème. 2 buts partout au terme du temps réglementaire et des prolongations, il fallait donc recourir à la phase des tirs aux buts pour départager les deux finalistes.



Malgré la pression du public, Les lions indomptables s'imposent (4-3) et remportent leur troisième Coupe d'Afrique des nations. Ce souvenir était au centre des discussions pointées par des éclats de rires et des accolades. Les retrouvailles de Limbé, 23 ans après, ont été belles.