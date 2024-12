Rencontre stratégique entre le Tchad et l'Egypte

Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Aziz Mahamat Saleh, a reçu en audience le 26 décembre le Ministre des Affaires Étrangères d'Égypte, Dr. Badr Abdellaty, accompagné de plusieurs responsables égyptiens. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques et stratégiques entre les deux nations.



Engagement du Tchad

Au nom du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le Ministre a souligné l'importance de cette visite. Il a mis en avant le projet ambitieux de construction de 7 000 kilomètres de routes à travers le pays, un programme phare pour transformer le paysage des infrastructures tchadiennes. La route reliant Amdjarass à l'Égypte a été soulignée comme un symbole de cette coopération bilatérale.



Réponse Égyptienne

Dr. Badr Abdellaty a salué l'engagement du Ministre des Infrastructures pour le développement des infrastructures au Tchad. Il a réaffirmé la volonté de l'Égypte de collaborer étroitement avec le Tchad pour concrétiser ces ambitions communes. Parmi les sujets abordés, on note :



L'importance de la coopération en matière d'infrastructures

La priorité à la main-d'œuvre locale

La recherche de financements innovants

L'augmentation du volume d'échanges entre les deux pays

La création d'une zone de rétention d'eau pour faire face aux problèmes d'inondations

La coopération universitaire avec l'octroi de 1 000 bourses dans les domaines de la santé et de l'énergie



Invitation au Forum sur les Infrastructures

Pour renforcer cette dynamique, le Ministre des Infrastructures a invité son homologue égyptien et les hommes d'affaires présents à participer au Forum sur les Infrastructures, qui se tiendra à N'Djaména du 18 au 26 février 2025. Cet événement rassemblera des acteurs publics et privés autour des enjeux liés au développement des infrastructures au Tchad et en Afrique.